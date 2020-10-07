Великолукские школьники продолжают оставаться в больнице

12:25, 07 октября 2020, ПАИ

Великолукские школьники, госпитализированные из школы №7, продолжают находиться в больнице, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на комитет по здравоохранению области.

«Пока дети находятся в больнице, будут проводиться дополнительные исследования – в частности, УЗИ сосудов шеи. Здоровье детей не вызывает опасений, но необходимо выяснить, что стало причиной их плохого самочувствия», - отметили в комитете.

По словам заместителя главы администрации Великих Лук Юлия Ярышкиной, планировалось, что детей отпустят домой сегодня на амбулаторное лечение.

«В анализах детей посторонних веществ не выявлено, в этот день прививки им никакие не делали. Отклонения в воздухе и воде по каким-либо показателям специалисты также не обнаружили», - говорится в сообщении.

По факту госпитализации учащихся великолукской школы №7 с торжественной линейки Следственный комитет Российской Федерации по Псковской области возбудил уголовное дело. Обстоятельства и причины произошедшего не установлены.