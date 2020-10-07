0
13:03
Коронавирус подтвержден у 46 учащихся в Псковской области
12:59
Спортивными состязаниями отметили профсоюзы Пскова День коллективных действий
12:58
Instagram «спрячет» негативные комментарии
12:58
Школьников в Псковской области не собираются переводить на дистанционное обучение
12:50
Жительница Гдова должна своим детям 700 тысяч рублей алиментов
12:32
Теплая и пасмурная погода сохранится в Псковской области 8 октября
12:25
Великолукские школьники продолжают оставаться в больнице
Еще новости
Общество

Великолукские школьники продолжают оставаться в больнице

Великолукские школьники, госпитализированные из школы №7, продолжают находиться в больнице, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на комитет по здравоохранению области.

«Пока дети находятся в больнице, будут проводиться дополнительные исследования – в частности, УЗИ сосудов шеи. Здоровье детей не вызывает опасений, но необходимо выяснить, что стало причиной их плохого самочувствия», - отметили в комитете.

По словам заместителя главы администрации Великих Лук Юлия Ярышкиной, планировалось, что детей отпустят домой сегодня на амбулаторное лечение.

«В анализах детей посторонних веществ не выявлено, в этот день прививки им никакие не делали. Отклонения в воздухе и воде по каким-либо показателям специалисты также не обнаружили», - говорится в сообщении.

 По факту госпитализации учащихся великолукской школы №7 с торжественной линейки Следственный комитет Российской Федерации по Псковской области возбудил уголовное дело. Обстоятельства и причины произошедшего не установлены.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Коронавирус подтвержден у 46 учащихся в Псковской области
07 октября 2020
Коронавирус подтвержден у 46 учащихся в Псковской области
Спортивными состязаниями отметили профсоюзы Пскова День коллективных действий
07 октября 2020
Спортивными состязаниями отметили профсоюзы Пскова День коллективных действий
Instagram «спрячет» негативные комментарии
07 октября 2020
Instagram «спрячет» негативные комментарии
Школьников в Псковской области не собираются переводить на дистанционное обучение
07 октября 2020
Школьников в Псковской области не собираются переводить на дистанционное обучение
Жительница Гдова должна своим детям 700 тысяч рублей алиментов
07 октября 2020
Жительница Гдова должна своим детям 700 тысяч рублей алиментов
Теплая и пасмурная погода сохранится в Псковской области 8 октября
07 октября 2020
Теплая и пасмурная погода сохранится в Псковской области 8 октября
Великолукские школьники продолжают оставаться в больнице
07 октября 2020
Великолукские школьники продолжают оставаться в больнице
Формат торжественных мероприятий в великолукских школах поменяют из-за ЧП на линейке
07 октября 2020
Формат торжественных мероприятий в великолукских школах поменяют из-за ЧП на линейке

Идет загрузка...