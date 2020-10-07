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Общество

Коронавирус подтвержден у 46 учащихся в Псковской области

Диагноз COVID-19 в Псковской области подтвержден у 46 учащихся, сообщает официальный Telegram-канал региона. 

Режим дистанционного обучения действует в 19 классах 10 школ в Пскове, Великих Луках, Острове, Опочке, Плюсском, Великолукском и Псковском районах.

В профучилищах на дистанционке занимаются 11 групп в двух организациях Пскова и Великих Лук. В детских садах закрыты четыре группы в Пскове, Псковском районе, Новосокольниках и Опочке.

Ранее сообщалось, что остальных школьников в Псковской области не собираются переводить на дистанционное обучение.

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