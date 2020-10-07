Псковичей спросят, что они хотят видеть на месте рынка на Четырех углах

14:50, 07 октября 2020, ПАИ

У жителей Пскова спросят, что они хотят видеть на месте рынка на Четырех углах. Об этом рассказал глава администрации Пскова Александр Братчиков во время пресс-конференции 7 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Братчикова, по просьбам жителей начался снос на Четырех углах. Глава администрации подчеркнул, что исторически там были торговые площадки, и добавил, что на месте рынка будут делать что-то похожее.

«Как в Москве: можно купить свежие продукты, поставить кафе, - рассказал Братчиков. – Спросим у жителей, что они хотели бы там видеть».

Был также объявлен конкурс на лучший проект. Окончательное решение будет принято на градостроительном совете, после чего специалисты приступят к реализации проекта.

Братчиков добавил, что предприниматели могут прийти в комитет торговли и решить вопрос с переездом. При этом глава администрации подчеркнул, что предприниматели занимают площади, не соответствующие документам.

«Они хотят иметь 25 метров, а платить за три, - добавил Братчиков. – Предложим им существовать по закону».

В конце сентября появилась информация о том, что рынок на Четырех углах будет снесен.

Ранее сообщалось, что предприниматели торгового комплекса на Четырех углах опасаются, что не смогут в короткие сроки найти альтернативное место для работы. Видеосюжет можно посмотреть здесь>>>