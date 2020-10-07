Стало известно, когда завершится ремонт стадиона «Локомотив» в Пскове

15:06, 07 октября 2020, ПАИ

О том, когда завершится ремонт стадиона «Локомотив» в Пскове, рассказал глава администрации Пскова Александр Братчиков во время пресс-конференции 7 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«На стадионе «Локомотив» подходят к концу работы, - рассказал Братчиков. – Более 40 млн рублей выделено на замену футбольного поля и замену беговых дорожек».

По словам Братчикова, стадион будет готов к эксплуатации через полторы-две недели.

Ранее сообщалось, что ремонт стадиона «Локомотив» будет завершен 1 сентября. «Машиностроитель» сдадут к 1 декабря. В одно юридическое лицо объединят три псковских стадиона.