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Общество

Парк аттракционов в Летнем саду не сохранится после реконструкции «Таблетки»

"Таблетка" в парке культуры и отдыха. Фото: ПАИ

В Пскове планируют убрать аттракционы из Летнего сада. 

Глава администрации Пскова Александр Братчиков во время пресс-конференции 7 октября выразил сомнение по поводу того, что существующий в Летнем саду парк аттракционов останется там после реконструкции «Таблетки».

«Теми аттракционами, которые там сейчас есть, опасно пользоваться, и выглядят они не очень хорошо. Они представляют больше опасность для детей, чем пользу», - отметил он.

Здание псковской «Таблетки» передадут в госсобственность Псковской области. Такое решение приняли депутаты городской Думы.

В этом здании после реконструкции планируется разместить театр кукол.

«Все, что делается в Пскове, делается на благо горожан», - прокомментировал это решение глава городской администрации Александр Братчиков во время пресс-конференции.

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