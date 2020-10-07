Находиться там они просто не имеют права – городская администрация о рынке на Четырех углах

18:25, 07 октября 2020, ПАИ

Нестационарные торговые объекты не имеют права находиться на территории рынка на Четырех углах, заявила Псковскому агентству информации начальник контрольного управления администрации города Пскова Наталья Симонова.

Как пояснила Наталья Симонова, нестационарные торговые объекты – это незаконные объекты, которые не зарегистрированы как капитальные здания и не отмечены красным прямоугольником на кадастровой карте. Так как магазинов нет на схеме, утвержденной восемь лет назад, то значит закон позволяет их сносить. По распоряжению городских властей торговые павильоны и ларьки должны быть снесены до 1 ноября.

По словам Натальи Симоновой, у каждого предпринимателя есть выход, они могут подать заявление в отдел потребительского рынка с просьбой включить нестационарный торговый объект в указанную схему. «Но моё личное мнение, что, скорее всего, им будет отказано. Будет рассмотрено совершенно другое зонирование территории», - отметила начальник контрольного управления администрации города.

Наталья Симонова добавила, что органы власти готовы помочь в поиске альтернативных мест торговли. «Есть рынки готовые принять индивидуальных предпринимателей: это и центральный рынок, и рынок «Нива», где на данный момент существуют свободные места», - добавила начальник контрольного управления администрации города.