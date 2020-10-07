Псковский детский омбудсмен Наталия Соколова назвала главное достоинство радио «7 Небо»
Главное достоинство радио «7 Небо» назвала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.
«Самый главный их бонус – они единственное местное радио в регионе», - рассказала Наталия Соколова. – Там работает замечательный состав под руководством Андрея Калинина».
Также детский омбудсмен отметила разнообразие плейлиста на радио, который придётся по вкусу жителям региона разных возрастов.
«Поздравляю радиостанцию с праздником», - добавила Наталия Соколова, пожелав «7 Небу» долгих лет.
В октябре псковская радиостанция «Седьмое небо» отмечает своё 22-летие. К Дню рождению «7 Неба» руководитель радиостанции Андрей Калинин в эфире ПАИ-live рассказал, как начиналась история псковского радио.
«7 Небо» входит в состав АНО «Медиацентр 60», включающей в себя также сетевое издание «Псковское агентство информации», газеты «Псковская правда», «Аргументы и факты – Псков», «Комсомольская правда – Псков» и радиостанцию «Радио Дача» (101.5 FM).