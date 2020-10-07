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Общество

Начался монтаж выставки о торговле Пскова и Выборга

В Пскове начат монтаж экспозиции выставки «Псков и Выборг: центры торговли Северо-Запада России». Видеоролик с подготовкой к выставке государственный архив Псковской области разместил в своём Instagram.

На выставке можно будет узнать о том, чем торговли псковские купцы, откуда они привозили товар и с какими иноземцами вели деловую переписку.

Открытие состоится 16 октября. Желающие смогут увидеть её на новой выставочной площадке Псковского музея-заповедника «Двор Постникова».

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