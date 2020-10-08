За сутки от коронавируса в России скончался 191 человек

11:41, 08 октября 2020, ПАИ

191 россиянин скончался от коронавируса за сутки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки в России коронавирусом заболели 11 493 человека. Общее количество заболевших достигло 1 260 112. За последние сутки скончался 191 заражённый коронавирусом человек, за весь период умерло 22 056. Всего после коронавируса выздоровело 1 002 329 человек.

В Псковской области, по данным на 8 октября, коронавирусом заразились ещё 37 человек.