«Национальное достояние» выпустит в эфир радиостанция «7 Небо»

14:43, 08 октября 2020, ПАИ

Россия - огромная страна, в которой проживает почти 150 миллионов человек. Пустыни и горы, города и поселки, тайга и степи, и везде живут люди. 200 народов и национальностей составляют пеструю мозаику страны.

Псковичам будет интересно узнать о ярких традициях и самобытных обычаях народов России.

Радиостанция «7 Небо» к Дню народного единства, который отмечается 4 ноября начиная с 2005 года, подготовило серию радиопрограмм «Национальное достояние».

В течение октября 2020 года в эфире радиостанции «7 Небо» выйдут 15 радиопрограмм «Национальное достояние». О самых ярких обычаях и уникальных традициях в доступной и позитивной форме услышат все радиослушатели единственной несетевой радиостанции. Будет рассказано о бурятах, русских, татарах, украинцах, чувашах, удмуртах, марийцах, чеченцах, башкирах, якутах, мордве, даргинцах, армянах, манси, хантах.

Данный радиопроект не только будет знакомить, но и вызывать чувство уважения к обычаям, культуре других народов России. Призывать к стремлению жить в мире и дружбе. Формировать положительное представление о традициях различных национальностей.

Слушайте цикл радиопрограмм «Национальное достояние» в эфире радиостанции «7 Небо» (107.1 FM) по будням в 9:20 и 19:20.

Смотрите также ПАИ-live с руководителем радиостанции Андреем Калининым к 22-летию псковской радиостанции. Корреспонденты ПАИ выяснили, почему псковичи слушают радио «7 Небо».