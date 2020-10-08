Пропавшего 50-летнего мужчину разыскивают в Пскове

16:33, 08 октября 2020, ПАИ

В Пскове разыскивают пропавшего 50-летнего мужчину, сообщили представители регионального отделения отряда «Лиза Алерт» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Местонахождение 50-летнего Александра Александрова со 2 октября текущего года неизвестно. Мужчина может находиться в Пскове или в Твери.

Приметы пропавшего: рост 188 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза серо-голубые. Предположительно был одет в черную или темно-серую куртку, свитер, джинсы, кроссовки или темные ботинки.

С собой у пропавшего была черная спортивная сумка. Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшего, просьба обратиться по номеру 8(800)700-54-52 или 112. В Островском районе ищут пропавшего 31-летнего мужчину.