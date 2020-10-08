0
21:08
Стали известны результаты анализов госпитализированных великолукских школьников
20:35
Впервые за 20 лет псковские конники участвовали в соревнованиях
20:17
В Пскове состоялось «народное» открытие памятника Савве Ямщикову
19:38
Детям до 14 лет проезд в «Аэроэкспресс» обойдется в 1 рубль
19:08
Михаил Ведерников: Соцсети – хороший канал, который дает объективную обратную связь
18:41
10-летнего ребёнка госпитализировали после ДТП в Печорском районе
18:34
Любовь Никифорова стала главой сельского поселения «Лычевская волость»
Еще новости
Общество

Стали известны требования по посещению Псковской областной инфекционной больницы

Фото: ПАИ.

Псковская областная инфекционная больница опубликовала в своем Instagram-аккаунте требования по посещению больницы пациентами и членами их семей.

На территории медицинского учреждения запрещено курение (пункт 2 статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ в редакции от 31 июля 2020 года).

Пациенты обязаны носить контрольные смарт-часы.

К передаче в стационар разрешены только личные вещи и вода, пищевые продукты запрещены. Время приема передач для больных с 9:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00.

В настоящее время посещение пациентов на территории многофункционального медицинского центра полностью ограничено. Единый многоканальный телефон: 8 (8112) 29-42-32.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Стали известны результаты анализов госпитализированных великолукских школьников
08 октября 2020
Стали известны результаты анализов госпитализированных великолукских школьников
Впервые за 20 лет псковские конники участвовали в соревнованиях
08 октября 2020
Впервые за 20 лет псковские конники участвовали в соревнованиях
В Пскове состоялось «народное» открытие памятника Савве Ямщикову
08 октября 2020
В Пскове состоялось «народное» открытие памятника Савве Ямщикову
Детям до 14 лет проезд в «Аэроэкспресс» обойдется в 1 рубль
08 октября 2020
Детям до 14 лет проезд в «Аэроэкспресс» обойдется в 1 рубль
Михаил Ведерников: Соцсети – хороший канал, который дает объективную обратную связь
08 октября 2020
Михаил Ведерников: Соцсети – хороший канал, который дает объективную обратную связь
10-летнего ребёнка госпитализировали после ДТП в Печорском районе
08 октября 2020
10-летнего ребёнка госпитализировали после ДТП в Печорском районе
Любовь Никифорова стала главой сельского поселения «Лычевская волость»
08 октября 2020
Любовь Никифорова стала главой сельского поселения «Лычевская волость»
Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова о советах, любви, страсти, музыке – в эфире ПАИ-live
08 октября 2020
Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова о советах, любви, страсти, музыке – в эфире ПАИ-live

Идет загрузка...