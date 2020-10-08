Стали известны требования по посещению Псковской областной инфекционной больницы

19:53, 08 октября 2020, ПАИ

Псковская областная инфекционная больница опубликовала в своем Instagram-аккаунте требования по посещению больницы пациентами и членами их семей.

На территории медицинского учреждения запрещено курение (пункт 2 статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ в редакции от 31 июля 2020 года).

Пациенты обязаны носить контрольные смарт-часы.

К передаче в стационар разрешены только личные вещи и вода, пищевые продукты запрещены. Время приема передач для больных с 9:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00.

В настоящее время посещение пациентов на территории многофункционального медицинского центра полностью ограничено. Единый многоканальный телефон: 8 (8112) 29-42-32.