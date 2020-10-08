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Общество

Власти Москвы пообещали «жесткие меры» при несоблюдении COVID-ограничений

Фото Дарьи Хватковой.

Власти Моксвы пообещали ввести жесткие ограничительные меры, если граждане не будут соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире канала «Россия 24», сообщает РИА Новости.

«Могу сказать, что цифры распространения коронавируса сегодня неутешительны, и это говорит о том, что пока не все москвичи ответственно относятся к использованию масок и перчаток», - отметил Данчиков.

Начальник Главного контрольного управления столицы заверил, что если жители страны не будут соблюдать все требования, то это повлечет за собой введение более жестких ограничений.

Евгений Данчиков также добавил, что с четверга в Москве значительно усилили контроль за соблюдением этих требований.

Ранее Минздрав порекомендовал россиянам провести предстоящие выходные дома из-за распространения коронавирусной инфекции, отказаться от посещения публичных мест и ограничить использование общественного транспорта.

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