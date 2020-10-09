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Общество

Псковский суд отменил домашний арест для экс-координатора «Открытой России» в Пскове

Псковский городской суд отменил домашний арест для бывшего координатора псковского регионального отделения общественного движения «Открытая Россия» Лии Милушкиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Милушкиной Татьяну Мартынову.

 «Мы просили домашний арест отменить. Суд внезапно пошел навстречу, избрав новую меру пресечения в виде запрета определенных действий, которая заключается в том, что могут быть наложены различные ограничения. Основное, что она может, - это покидать жилое помещение, за исключением ночного времени с 22 часов до 8 часов утра», - рассказала адвокат Милушкиной.

16 января 2019 года Лия и её супруг были задержаны сотрудниками полиции по подозрению в сбыте наркотических средств в крупном размере. В отношении них возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». 

В ходе допросов обвиняемые не признали свою вину. Супруг Лии Милушкиной, Артём, остаётся под стражей.

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