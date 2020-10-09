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Общество

ВОЗ зафиксировала новый антирекорд суточного роста числа заразившихся коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордное количество  выявленных случаев заражения коронавирусной инфекции в мире за сутки, сообщает РИА Новости.

Общее число новых случаев COVID-19 составило 338 779, что стало рекордным показателем с начала пандемии.

Согласно последнему анализу данных по странам, проведенному агентством Reuters, наибольшее число зараженных было зафиксировано за день в Северной и Южной Америке (122 715) и Европе (96 996).

По словам преcс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков, Кремль считает статистику по COVID-19 поводом для серьезной обеспокоенности.

По данным на 8 октября, в России за сутки коронавирусом заболели 11 493 человека. Общее количество заболевших достигло 1 260 112. За последние сутки скончался 191 зараженный коронавирусом человек, за весь период умерло 22 056. Всего после коронавируса выздоровело 1 002 329 человек.

В Псковской области коронавирусом за сутки заразились ещё 45 человек. Общее число случаев заболевания с момента начала эпидемии достигло 5 900. За прошедший день вылечились 26 пациентов. В общей сложности выздоровело 4 195 человек. 66 человек скончались от COVID-19.

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