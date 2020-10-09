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Общество

ВИДЕО: Драгоценные камни, яйца и вино - псковские художники раскрыли древние рецепты красок для икон

Псковские иконописцы Алексей Яблочкин и Николай Блохин готовят свои работы к первой псковской выставке иконописи «Собор церковного искусства», которая откроется  14 октября во «Дворе постникова». В своей мастерской в Мирожском монастыре они показали, как по старинным рецептам делают особые краски, используя драгоценные камни, яйца и вино.

 

Ранее сообщалось, что проект «Собор церковного искусства Пскова» реализуется в регионе при поддержке Фонда президентских грантов. Организатором является Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь.

Проект был организован для поддержания, развития и популяризации традиций различных видов искусства и художественных промыслов, бытующих в русском православии как неотъемлемой части художественного наследия народа России.

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