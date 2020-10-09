ВИДЕО: Драгоценные камни, яйца и вино - псковские художники раскрыли древние рецепты красок для икон

11:24, 09 октября 2020, ПАИ

Псковские иконописцы Алексей Яблочкин и Николай Блохин готовят свои работы к первой псковской выставке иконописи «Собор церковного искусства», которая откроется 14 октября во «Дворе постникова». В своей мастерской в Мирожском монастыре они показали, как по старинным рецептам делают особые краски, используя драгоценные камни, яйца и вино.

Ранее сообщалось, что проект «Собор церковного искусства Пскова» реализуется в регионе при поддержке Фонда президентских грантов. Организатором является Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь.

Проект был организован для поддержания, развития и популяризации традиций различных видов искусства и художественных промыслов, бытующих в русском православии как неотъемлемой части художественного наследия народа России.