Краски для икон псковские иконописцы готовят на трехсоткилограммовом каменном столе

13:19, 09 октября 2020, ПАИ

Краски для икон псковские иконописцы готовят на трехсоткилограммовом каменном столе, рассказал корреспонденту Псковского агентства информации псковский иконописец Николай Блохин.

В иконописной мастерской в Мирожском монастыре строго придерживаются древних традиций. Все базовые цвета художники создают вручную из натуральных материалов. По словам иконописцев, все краски сделаны из камней и минералов.

Николай Блохин отметил, что залежи глины, которые можно использовать для красок, часто встречаются на Псковщине.

Минералы и камни тщательно растирают на специальном трехсоткилограммовом каменном столе. После этого готовые краски хранят в холодильнике, так как в их состав входят яйца и вино. «Вино придает мягкость, и быстро сохнут краски», - пояснил псковский иконописец.

В настоящий момент иконописцы Алексей Яблочкин и Николай Блохин готовят свои работы к первой псковской выставке иконописи «Собор церковного искусства», которая откроется 14 октября во Дворе Постникова.

Полный сюжет о секретах псковской иконописи смотрите ЗДЕСЬ.