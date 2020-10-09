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Краски для икон псковские иконописцы готовят на трехсоткилограммовом каменном столе
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Общество

Краски для икон псковские иконописцы готовят на трехсоткилограммовом каменном столе

Краски для икон псковские иконописцы готовят на трехсоткилограммовом каменном столе, рассказал корреспонденту Псковского агентства информации псковский иконописец Николай Блохин.

В иконописной мастерской в Мирожском монастыре строго придерживаются древних традиций. Все базовые цвета художники создают вручную из натуральных материалов. По словам иконописцев, все краски сделаны из камней и минералов.

Николай Блохин отметил, что залежи глины, которые можно использовать для красок, часто встречаются на Псковщине.

Минералы и камни тщательно растирают на специальном трехсоткилограммовом каменном столе. После этого готовые краски хранят в холодильнике, так как  в их состав входят яйца и вино. «Вино придает мягкость, и быстро сохнут краски», - пояснил псковский иконописец.

В настоящий момент иконописцы Алексей Яблочкин и Николай Блохин готовят свои работы к первой псковской выставке иконописи «Собор церковного искусства», которая откроется  14 октября во Дворе Постникова.

Полный сюжет о  секретах псковской иконописи смотрите ЗДЕСЬ. 

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