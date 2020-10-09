По каким признакам определить псковскую икону, рассказали иконописцы

13:45, 09 октября 2020, ПАИ

Псковские иконописцы Алексей Яблочкин и Николай Блохин рассказали корреспонденту Псковского агентства информации, по каким признакам можно определить псковскую икону.

«Древние иконы сразу отличаются глубиной цвета, фактурой», - отметил Николай Блохин.

Мастера иконописной мастерской в Мирожском монастыре уверены, что древние рецепты дают особый эффект для изображения. Псковские иконописцы строго придерживаются древних традиций. Все базовые цвета художники создают вручную из натуральных материалов.

Доски для икон хранятся в монастыре с 90-х годов, используют только сосну и липу, по сосне писал и преподобный Андрей Рублев. Перед нанесением красок дерево должно быть максимально сухим. На доску натягивают льняной холст. Псковские иконописцы не признают клей ПВА, чтобы закрепить холст на доске, они используют желатин или осетровый клей. Древние рецепты, уверены мастера, дают особый эффект для изображения.

Алексея Яблочкина и Николая Блохина считают продолжателями псковской школы иконописи, сложившейся в средние века особой манеры церковной живописи с выразительными ликами, с преобладанием насыщенных желтого, красного и зеленого цветов.

«По цвету, по колориту очень сильно все отличается. Псковская школа уникальная, единственная в своем роде», - отметил Алексей Яблочкин.

Работы современных псковских иконописцев украшают десятки храмов по всей стране, они написали сотни икон. Сюжет каждой обдумывается месяцами, а на написание иконы может уйти несколько недель.

В настоящий момент иконописцы Алексей Яблочкин и Николай Блохин готовят свои работы к первой псковской выставке иконописи «Собор церковного искусства», которая откроется 14 октября во Дворе Постникова.