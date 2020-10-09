Расписание пригородного поезда Нелидово — Великие Луки меняется в октябре

12:40, 09 октября 2020, ПАИ

В отдельные дни октября отменяются пригородные поезда Нелидово — Великие Луки, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В целях модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке Нелидово – Великие Луки в отдельные дни октября отменяются следующие пригородные поезда:

№ 6803 Нелидово – Великие Луки на участке Нелидово – Старая Торопа (19, 21, 23, 26, 28, 30 октября);

№ 6804 Великие Луки – Нелидово на участке Старая Торопа – Нелидово (19, 21, 23, 26, 28, 30 октября);

№ 6951 Нелидово – Великие Луки на участке Нелидово – Земцы

(19, 26 октября).

19 и 26 октября поезд № 6951 по направлению Земцы – Великие Луки следует с изменением расписания (отправление из поселка Земцы в 4:10, прибытие в город Великие Луки в 7:27).

Ранее сообщалось, что пригородный поезд Псков - Великие Луки будет останавливаться в Чихачево с 10 октября.