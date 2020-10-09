Народный артист РФ Николай Бурляев принял участие в открытии памятника Савве Ямщикову

14:38, 09 октября 2020, ПАИ

Актер кино, сценарист и режиссер Николай Бурляев принял участие в «народном» открытии памятника реставратору, историку искусства Савве Ямщикову, которое состоялось в Пскове 8 октября, в день его рождения.

«Мне трудно стоять у памятника, я привык с ним общаться лично. Он для меня не каменное изваяние, живая душа, мой ближайший друг по жизни, который очень много дал мне. И под конец жизни обижался: «Ну что ты все об Андрее Тарковском, а обо мне?». То, что дал мне Савва, — это просто неоценимо», - сказал Бурляев на открытии.

Николай Бурляев — советский и российский актер, кинорежиссер, народный артист РФ, член Союза писателей России. Он сыграл, в частности, в фильмах Андрея Тарковского «Иваново детство» и «Андрей Рублев». Кроме того, Бурляев снимался в таких классических советских лентах, как «Служили два товарища» Евгения Карелова, «Проверка на дорогах» Алексея Германа и «Отпуск в сентябре» Виталия Мельникова.

На церемонию приехало около сотни гостей из Санкт-Петербурга, Москвы, а также Пскова. Почти трехметровый бронзовый монумент установили у Покровской башни на пересечении улиц Воеводы Шуйского и Свердлова. Памятник представляет собой ростовую скульптуру на невысоком травянистом холме в окружении декоративной композиции скамеек, имитирующих руинированные фундаменты из известняка и повторяющих в плане фрагмент Покровской башни. Скульпторы — Михаил Плохоцкий и Антон Плохоцкий, архитектор — Александр Асафов.

Фонд изучения наследия П. А. Столыпина и Фонд имени Серафима Вырицкого провели благотворительный аукцион коллекции живописи для сбора средств на создание памятника, организовали творческий конкурс и выбрали место установки скульптуры в Пскове — городе, где Савва Ямщиков трудился большую часть жизни.