Назначен еще один заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области

16:28, 09 октября 2020, ПАИ

Назначен еще один новый заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области. Им стала Анна Митюшкина, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Она будет курировать вопросы развития направления материнства и детства, реализацию нацпроекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Псковская область)», а также контролировать деятельность ведомств по вопросам вакцинации и инфекционной службы.

У нового замруководителя высшее медицинское образование и квалификация врача-педиатра. В Псковскую область приехала из Ульяновска, где до начала октября руководила поликлиникой города.

Анна Митюшкина успешно прошла конкурс и уже приступила к выполнению своих обязанностей.

Ранее сообщалось о назначении заместителем председателя комитета Елены Киселык.