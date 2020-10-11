Ведерников: В Псковской области нет оснований для введения дистанционного обучения

11:23, 11 октября 2020, ПАИ

В Псковской области на сегодняшний день нет оснований для введения дистанционного обучения. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Михаил Ведерников отметил, что эпидемиологическая ситуация в Псковской области остаётся непростой, но контролируемой. «Каждый день фиксируется плюс минус 50 новых заболеваний COVID-19», – уточнил он.

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на все трудности, резкой вспышки удаётся избежать благодаря ответственному отношению большинства жителей Псковской области и слаженной работе комитета по здравоохранению и санитарных служб Роспотребнадзора.

«Мы связывали возможные риски в начале осени с началом учебного года, но в настоящий момент ситуация остаётся стабильной и полностью контролируемой», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников также сообщил, что с 1 сентября у 46 школьников был подтверждён диагноз коронавирусной инфекции. «Это сотые доли процента от общего числа обучающихся», – уточнил губернатор.

Он также добавил, что на дистанционное обучение переведено 19 классов в 10 школах и 11 групп в профтехучилищах.

«Заболевание во всех случаях было выявлено вовремя, и принятых мер оказалось достаточно для ограничения распространения инфекции среди учащихся и педагогов. Было много обращений, и я ещё раз подчеркиваю: на сегодняшний день оснований для введения дистанционного обучения в Псковской области нет. При этом, безусловно, нужно рационально оценивать риски, исходя из общей ситуации и в России и в мире», – заключил Михаил Ведерников.