Многие псковичи не соблюдали антиковидные меры на сельхозярмарке в Пскове

11:26, 11 октября 2020, ПАИ

Несмотря на все предупреждения, значительное количество гостей областной сельскохозяйственной ярмарки «Осень 2020», которая прошла в Пскове 3 октября, не использовали средства индивидуальной защиты. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Михаил Ведерников подчеркнул, что в настоящее время игнорировать масочный режим и другие рекомендации Роспотребнадзора нельзя.

«Призываю не игнорировать такое поведение, последовательно и терпеливо объяснять риски окружающим. Каждый больной человек без средств индивидуальной защиты, без масок заражает в среднем 3-4 человека. Смертность от коронавирусной инфекции в целом составляет порядка 4 %. Это достаточное основание, чтобы скорректировать своё поведение. Это понимает большинство, и я искренне благодарен каждому, кто разумно относится ко всем существующим ограничениям. Ваш пример очень важен для всех окружающих», – отметил губернатор.

Участниками сельхозярмарки «Осень 2020» в Пскове стали несколько тысяч человек. В этом году мероприятие прошло без развлекательных мероприятий. С учетом эпидемической ситуации всех участников обязали соблюдать меры безопасности. Однако около половины гостей проигнорировали эти требования и рекомендации Роспотребнадзора.