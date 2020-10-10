Михаил Ведерников озвучил результаты комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

01:30, 10 октября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников озвучил результаты комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в своём Instagram-аккаунте.

В трехсторонней комиссии приняли участие руководитель областного совета профсоюзов Игорь Иванов и руководитель регионального РСПП Псковской области Александр Козловский.

«В этом году #регион60 столкнулся с новыми сложностями в области рынка труда. Удалось сохранить многие предприятия благодаря тесному взаимодействию работодателей с органами власти. Считаю одной из важнейших задач – повышение доходов и занятости населения нашего региона», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор заметил важность вопроса улучшения жилищных условий молодым специалистам в сферах образования и здравоохранения. По его словам, в рамках комиссии было принято решение снизить стоимость санаторно-курортного лечения для медиков, работающих на передовой борьбы с коронавирусом. «Отмечу, что важно поощрять премиями не только врачей и педагогов, но и лучших специалистов из других областей, которые стараются совершенствоваться в своих профессиях», - добавил Михаил Ведерников. Для этого губернатор Псковской области поручил оперативно разработать критерии для проведения конкурса.

Глава региона отметил, что соглашение о минимальной зарплате в области необходимо продлить, так как его срок истекает в этом году.

9 октября в эфире ПАИ-live председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов рассказал подробнее о запуске программы оздоровления медицинских работников.