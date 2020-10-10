0
01:30
Михаил Ведерников озвучил результаты комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
00:56
56 новых случаев коронавируса обнаружили в Псковской области
23:48
Второй день подряд число заразившихся COVID-19 в мире бьет рекорды
23:09
Фестиваль «Мой Пушкин» впервые пройдет в онлайн-формате
22:45
Стихи Геннадия Кононова звучали в Пскове на английском, французском и испанском
22:22
Псковичка Алина Виардо не прошла отборочный тур шоу «Голос» на Первом канале
20:41
Свалку шпал устроили в деревнях Псковского района
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников озвучил результаты комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

Фото Дарьи Хватковой.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников озвучил результаты комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в своём Instagram-аккаунте.

В трехсторонней комиссии приняли участие руководитель областного совета профсоюзов Игорь Иванов и руководитель регионального РСПП Псковской области Александр Козловский.

«В этом году #регион60 столкнулся с новыми сложностями в области рынка труда. Удалось сохранить многие предприятия благодаря тесному взаимодействию работодателей с органами власти. Считаю одной из важнейших задач – повышение доходов и занятости населения нашего региона», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор заметил важность  вопроса улучшения жилищных условий молодым специалистам в сферах образования и здравоохранения. По его словам, в рамках комиссии было принято решение снизить стоимость санаторно-курортного лечения для медиков, работающих на передовой борьбы с коронавирусом. «Отмечу, что важно поощрять премиями не только врачей и педагогов, но и лучших специалистов из других областей, которые стараются совершенствоваться в своих профессиях», - добавил Михаил Ведерников. Для этого губернатор Псковской области поручил оперативно разработать критерии для проведения конкурса.

Глава региона отметил, что соглашение о минимальной зарплате в области необходимо продлить, так как его срок истекает в этом году.

9 октября в эфире ПАИ-live председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов рассказал подробнее о запуске программы оздоровления медицинских работников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников озвучил результаты комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
10 октября 2020
Михаил Ведерников озвучил результаты комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
56 новых случаев коронавируса обнаружили в Псковской области
10 октября 2020
56 новых случаев коронавируса обнаружили в Псковской области
Второй день подряд число заразившихся COVID-19 в мире бьет рекорды
09 октября 2020
Второй день подряд число заразившихся COVID-19 в мире бьет рекорды
Фестиваль «Мой Пушкин» впервые пройдет в онлайн-формате
09 октября 2020
Фестиваль «Мой Пушкин» впервые пройдет в онлайн-формате
Псковичка Алина Виардо не прошла отборочный тур шоу «Голос» на Первом канале
09 октября 2020
Псковичка Алина Виардо не прошла отборочный тур шоу «Голос» на Первом канале
Свалку шпал устроили в деревнях Псковского района
09 октября 2020
Свалку шпал устроили в деревнях Псковского района
Мусором завалили территорию вблизи кладбища в деревне Полоное Порховского района
09 октября 2020
Мусором завалили территорию вблизи кладбища в деревне Полоное Порховского района
Великолучанин с вилами пытался ограбить магазин
09 октября 2020
Великолучанин с вилами пытался ограбить магазин

Идет загрузка...