Суточная заболеваемость коронавирусом в России достигла рекорда

10:10, 10 октября 2020, ПАИ

9 октября в России было зарегистрировано 12 126 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что является максимальным приростом заболевших с момента начала эпидемии. Общее количество зараженных достигло 1 272 238, пишет газета «Коммерсант».

201 человек скончался от коронавируса в этот же день, в Москве зарегистрировано 33 летальных случая, в Санкт-Петербурге — 22. За все время пандемии умерли 22 257 заболевших. За сутки выздоровели 7092 человека, общее число вылечившихся составляет 1 009 421.

В Псковской области количество инфицированных граждан достигло 5 956, за сутки заболели еще 56 жителей региона.