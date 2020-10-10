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Общество

Суточная заболеваемость коронавирусом в России достигла рекорда

9 октября в России было зарегистрировано 12 126 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что является максимальным приростом заболевших с момента начала эпидемии. Общее количество зараженных достигло 1 272 238, пишет газета «Коммерсант». 

201 человек скончался от коронавируса в этот же день, в Москве зарегистрировано 33 летальных случая, в Санкт-Петербурге — 22.  За все время пандемии умерли 22 257 заболевших. За сутки выздоровели 7092 человека, общее число вылечившихся составляет 1 009 421.

В Псковской области количество инфицированных граждан достигло 5 956, за сутки заболели еще 56 жителей региона. 

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