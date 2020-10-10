Музей Саввы Ямщикова открылся в Пушкинских Горах

17:26, 10 октября 2020, ПАИ

8 октября в Пушкинских Горах открылся музей «Музей друзей Саввы Ямщикова». Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

В открытии музея приняли участие жители Пушкинских Гор, гости из Санкт-Петербурга, Москвы, консул Эстонии, представители администрации Псковской области, Пскова, руководители Пушкиногорского района.

Приветственые адреса по случаю открытия в Пушкинских Горах музея академика, реставратора Саввы Ямщикова направили президент России Владимир Путин, председатель федеральной партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Ватикане Александр Авдеев, перый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и другие должностные лица государственной власти и органов местного самоуправления.

«Имя академика Ямщикова известно всему мировому сообществу реставраторов. Во многих городах древней Руси и России работал Савва Васильевич, восстанавливая культурное наследие нашей Отчизны. Выдающиеся заслуги академика Саввы Ямщикова в культурной, научной, хозяйственной, политической и многих других сферах деятельности Российского Государства способствовали развитию Псковской области. Благодаря попечителям памяти Саввы Васильевича Ямщикова, благодаря открытию музея, с жизнью Великого Реставратора могут познакомиться все жители посёлка и в первую очередь молодёжь – будущие хранители культурного кода страны», - заявил глава Пушкиногорского района Александр Баранов.