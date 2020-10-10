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Владимир Норвинд рассказал о проверке Службой безопасности Латвии

Председатель Латвийского республиканского Общества военных ветеранов, полковник в отставке Владимир Норвинд рассказал о внимании спецслужб Латвии к деятельности ветеранской организации, которое проявилось в 2019 году. В вину обществу поставили помощь гражданам России, живущим в Латвии, в организации участия в выборах президента РФ.

«Первый звоночек для нас прозвенел в 2019 году, когда неожиданно пришла Служба госдоходов Латвии с Службой безопасности. Служба безопасности вскрыла все наши сейфы, искали списки, которые мы не обязаны им предъявлять: личные данные не подлежат разглашению. Они искали, есть ли у нас деньги, откуда они берутся и как расходуются. Но самое главное, их волновало, как мы принимаем участие в политических выборных мероприятиях, которые проводит Россия. И они нашли: мы организовывали и оплачивали автобусы, чтобы привезти из отдаленных городков на голосование. Но граждане России, живущие в Латвию имеют право принимать участие в выборах президента России»», - рассказал Владимир Норвинд корреспонденту Псковского агентству информации.

10 октября Норвинд был выдворен из Латвии в Россию по обвинению в «угрозе государственной безопасности».

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