0
00:31
6019 человек заразились коронавирусом в Псковской области
00:00
383 359 человек заболели коронавирусом 10 октября
22:32
Чемпионат по тактической стрельбе на кубок губернатора Псковской области проведут в октябре
21:29
Проект расписания ЕГЭ на 2021 год опубликован сегодня
20:21
Дождь прогнозируют в Пскове 11 октября
18:38
Депортированный из Латвии Владимир Норвинд въехал в Псковскую область
16:58
Командующий ВДВ лично проверил подготовку управления Псковского десантно-штурмового соединения
Еще новости
Общество

Чемпионат по тактической стрельбе на кубок губернатора Псковской области проведут в октябре

Скриншот со страницы Михаила Ведерникова в Instagram.

 

II Чемпионат по тактической стрельбе на кубок губернатора области пройдет в Пскове в октябре - сообщение об этом появилось сегодня в Instagram-аккаунте губернатора области.

Соревнование состоится 16-17 октября.

Первый чемпионат прошел 31 мая 2019 года. Видео с фрагментами соревнований среди спецподразделений опубликовано в Instagram-аккаунте Михаила Ведерникова.

 

Скриншот со страницы Михаила Ведерникова в Instagram.

 

В соревнованиях по пулевой стрельбе и военизированной эстафете на Кубок губернатора в 2019 году среди военно-патриотических клубов приняли участие 28 команд общей численностью около 160 человек. 

Тогда глава региона назвал турнир первым мероприятием подобного масштаба в Псковской области.

Ранее ПАИ сообщало, что в 2019 году Михаил Ведерников стал лучшим дуэльным стрелком на чемпионате Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

6019 человек заразились коронавирусом в Псковской области
11 октября 2020
6019 человек заразились коронавирусом в Псковской области
383 359 человек заболели коронавирусом 10 октября
11 октября 2020
383 359 человек заболели коронавирусом 10 октября
Чемпионат по тактической стрельбе на кубок губернатора Псковской области проведут в октябре
10 октября 2020
Чемпионат по тактической стрельбе на кубок губернатора Псковской области проведут в октябре
Проект расписания ЕГЭ на 2021 год опубликован сегодня
10 октября 2020
Проект расписания ЕГЭ на 2021 год опубликован сегодня
Дождь прогнозируют в Пскове 11 октября
10 октября 2020
Дождь прогнозируют в Пскове 11 октября
Депортированный из Латвии Владимир Норвинд въехал в Псковскую область
10 октября 2020
Депортированный из Латвии Владимир Норвинд въехал в Псковскую область
Командующий ВДВ лично проверил подготовку управления Псковского десантно-штурмового соединения
10 октября 2020
Командующий ВДВ лично проверил подготовку управления Псковского десантно-штурмового соединения
В Печорах проходит сельскохозяйственная ярмарка
10 октября 2020
В Печорах проходит сельскохозяйственная ярмарка

Идет загрузка...