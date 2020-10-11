Чемпионат по тактической стрельбе на кубок губернатора Псковской области проведут в октябре

22:32, 10 октября 2020, ПАИ

II Чемпионат по тактической стрельбе на кубок губернатора области пройдет в Пскове в октябре - сообщение об этом появилось сегодня в Instagram-аккаунте губернатора области.

Соревнование состоится 16-17 октября.

Первый чемпионат прошел 31 мая 2019 года. Видео с фрагментами соревнований среди спецподразделений опубликовано в Instagram-аккаунте Михаила Ведерникова.

В соревнованиях по пулевой стрельбе и военизированной эстафете на Кубок губернатора в 2019 году среди военно-патриотических клубов приняли участие 28 команд общей численностью около 160 человек.

Тогда глава региона назвал турнир первым мероприятием подобного масштаба в Псковской области.

Ранее ПАИ сообщало, что в 2019 году Михаил Ведерников стал лучшим дуэльным стрелком на чемпионате Псковской области.