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Михаил Ведерников стал лучшим дуэльным стрелком на открытом чемпионате Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников стал лучшим в дуэльном этапе практических стрельб на открытом чемпионате региона по пулевой стрельбе. Состязания состоялись 31 мая на одном из стрелковых полигонов региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Участникам соревнований предстояло поразить из пистолета пять мишеней - два поппера и три тарелки. Затем стрелки выбивали из карабина две мишени на средней дистанции, перезаряжали автоматическое оружие и стреляли в последнюю мишень на дальней дистанции.

В этом виде программы за победу боролись 8 спортсменов. В финал вышли Михаил Ведерников и руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев, они состязались до двух побед.

В первом раунде победил Сергей Дмитриев, два других выиграл Михаил Ведерников. В обоих случаях губернатор закрыл мишени быстрее своего соперника. По решению судей глава региона получил награду «Лучший стрелок из пистолета».

В командных соревнованиях по практической стрельбе команда исполнительной власти Псковской области завоевала второе место, уступив первое представителям силовых структур. На третьем месте оказалась команда ветеранов отряда специального назначения «Тайфун».

В соревнованиях по пулевой стрельбе и военизированной эстафете на Кубок губернатора среди военно-патриотических клубов приняли участие 28 команд общей численностью около 160 человек.

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