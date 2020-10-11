Кружок по изучению знаменного пения откроют в Пскове
Кружок по изучению знаменного пения откроют в приходе подворья Псково-Печерского монастыря. Об этом стало известно из сообщения Псковской митрополии.
В приходе проведут уроки о богослужебном пении и беседы о древнем чине богослужения. Как отмечается в сообщении, встречи будут также посвящены истории и культуре единоверия, сохранившего богатое культурное и духовное наследие подвижников древней Руси.
Ранее ПАИ писало о возрождении в Пскове единоверческого прихода.