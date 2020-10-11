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Культура

Кружок по изучению знаменного пения откроют в Пскове

Кружок по изучению знаменного пения откроют в приходе подворья Псково-Печерского монастыря. Об этом стало известно из сообщения Псковской митрополии.

В приходе проведут уроки о богослужебном пении и беседы о древнем чине богослужения. Как отмечается в сообщении, встречи будут также посвящены истории и культуре единоверия, сохранившего богатое культурное и духовное наследие подвижников древней Руси.

Ранее ПАИ писало о возрождении в Пскове единоверческого прихода.

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