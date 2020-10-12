2
12:33
Реализацию социальных проектов в Псковской области обсудили Михаил Ведерников и Анна Тарасенко
12:10
#ОпросникПАИ: Знаете, кто ваш депутат?
12:05
Двух невельчан задержали за незаконный вылов рыбы
11:37
Депутаты обратятся в правительство с просьбой о поддержке туротрасли
11:24
Ученые: Коронавирус на купюрах и экранах смартфонов живет до 28 дней
11:00
Закрываем дачный сезон с телевизором
10:44
Военные завершили первый этап возведения детского инфекционного отделения в Пскове
Еще новости
Общество

Свой пост покинул главврач психбольницы в Псковской области

Свой пост покинул главный врач Псковской областной психиатрической больницы № 1 в Богданово Павел Торкунов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в лечебном учреждении.

Комитет по здравоохранению Псковской области не продлил контракт с медицинским работником. 

Ранее сообщалось, что Павел Торкунов вынужден был заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. В отношении главврача было возбуждено административное дело по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Официально обвинение звучит так: совершение действий (или бездействия) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период карантина. Речь идет о вспышке коронавируса в учреждении.

Материалы о буднях психиатрической больницы в Псковской области можно почитать здесь >>>

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Реализацию социальных проектов в Псковской области обсудили Михаил Ведерников и Анна Тарасенко
12 октября 2020
Реализацию социальных проектов в Псковской области обсудили Михаил Ведерников и Анна Тарасенко
#ОпросникПАИ: Знаете, кто ваш депутат?
12 октября 2020
#ОпросникПАИ: Знаете, кто ваш депутат?
Двух невельчан задержали за незаконный вылов рыбы
12 октября 2020
Двух невельчан задержали за незаконный вылов рыбы
Депутаты обратятся в правительство с просьбой о поддержке туротрасли
12 октября 2020
Депутаты обратятся в правительство с просьбой о поддержке туротрасли
Ученые: Коронавирус на купюрах и экранах смартфонов живет до 28 дней
12 октября 2020
Ученые: Коронавирус на купюрах и экранах смартфонов живет до 28 дней
Военные завершили первый этап возведения детского инфекционного отделения в Пскове
12 октября 2020
Военные завершили первый этап возведения детского инфекционного отделения в Пскове
Свой пост покинул главврач психбольницы в Псковской области
12 октября 2020
Свой пост покинул главврач психбольницы в Псковской области 2
Генпрокуратура взяла на контроль происшествия с детьми в Псковской области
12 октября 2020
Генпрокуратура взяла на контроль происшествия с детьми в Псковской области

Идет загрузка...