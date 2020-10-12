Свой пост покинул главврач психбольницы в Псковской области

10:24, 12 октября 2020, ПАИ

Свой пост покинул главный врач Псковской областной психиатрической больницы № 1 в Богданово Павел Торкунов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в лечебном учреждении.

Комитет по здравоохранению Псковской области не продлил контракт с медицинским работником.

Ранее сообщалось, что Павел Торкунов вынужден был заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. В отношении главврача было возбуждено административное дело по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Официально обвинение звучит так: совершение действий (или бездействия) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период карантина. Речь идет о вспышке коронавируса в учреждении.

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