Реализацию социальных проектов в Псковской области обсудили Михаил Ведерников и Анна Тарасенко

12:33, 12 октября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с управляющим Псковским отделением ПАО Сбербанк Анной Тарасенко. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, стороны обсудили реализацию совместных социальных проектов на территории региона.

Совместные проекты уже реализуются в сфере образования. Четыре школы региона присоединились к всероссийской программе по внедрению цифровой платформы персонализированного образования. Для ребят, не имеющих дома собственных девайсов, в рамках акции передали устройства Smart Box.

Анна Тарасенко сообщила, что учителя и ученики положительно оценили возможности цифровой платформы, отметив, что она затрагивает такой пласт образовательной программы, который прежде детально не изучался в школе. Для детей были организованы увлекательные интерактивные уроки по истории, природоведению и другим дисциплинам. Кроме того, она отметила, что сотрудничество в этой сфере будет продолжено.

Несколько проектов реализуется в сфере здравоохранения. В новой инфекционной больнице и детской областной больнице будут установлены два специализированных программных комплекса по детекции патологий легких.

«Аппарат подключается к компьютерному томографу и оперативно сигнализирует врачу об изменениях участков пораженной ткани при вирусной пневмонии, в том числе при COVID-19. Известно, что данная установка уже спасла десятки жизней в других регионах», — отметила Анна Тарасенко.

На встрече Михаил Ведерников и Анна Тарасенко обсудили и расширение возможностей использования социальной карты жителя Псковской области, в том числе и в качестве льготного проездного билета. Также продолжается активная работа по поиску новых магазинов-партнеров, ведутся переговоры с крупными универсальными торговыми и аптечными сетями, строительными гипермаркетами.

Глава региона обратил внимание, что приоритет должен отдаваться тем торговым площадкам, филиалы которых есть в муниципалитетах, и обозначил необходимость максимально расширить перечень товаров, входящих в состав социальных, исключая лишь алкогольную и табачную продукцию.

Проект «Социальная карта жителя Псковской области» запущен 1 сентября. Продукт создан на базе национальной платежной системы «Мир» и предназначен для льготной категории граждан и объединит в себе несколько важных функций: платежную и транспортную.