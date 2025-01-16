Новую технику получат псковские спасатели в этом году

17:54, 16 января 2025, ПАИ

Новую технику получат псковские спасатели в этом году, сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Лаврухин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 16 января.

Планируются поставки автоцистерн, специализированного автомобиля АНР, который оборудован насосом, комплектом пожарных рукавов и предназначен для доставки личного состава к месту ЧП. При этом в целом коэффициент технической готовности подразделений составляет более 90 %.

«Острых или глобальных вопросов, что мы в чём-то нуждаемся, – нет. Есть ряд автомобилей, которые требуют плановой замены, есть ряд авто, которые мы бы хотели получить. В этом вопросе важно максимально привлечь федеральные средства на благо Псковской области, чтобы оснастить подразделение дополнительной техникой», – отметил гость медиацентра ПАИ.

Сергей Лаврухин также выразил благодарность личному составу за техническую готовность.