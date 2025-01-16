Сергей Лаврухин поблагодарил добровольцев за помощь в поиске людей

17:59, 16 января 2025, ПАИ

Начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ поблагодарил добровольцев за помощь в поиске людей.

В Псковской области насчитывается более 20 тысяч добровольцев по самым разным направлениям, отметил он.

По его словам, очень важно, чтобы в поиске людей было задействовано максимальное число человек.

«Добровольцы отдают всё своё время и силы. Хочу пожелать им успехов и сохранения жизненных сил. Это работа, действительно, не за деньги, а за своего ближнего. Это правда отважная деятельность», – заключил он.

Ранее сообщалось, что более 150 человек помог найти отряд «ЛизаАлерт» в Псковской области за год.