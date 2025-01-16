Сергей Лаврухин поблагодарил добровольцев за помощь в поиске людей
Начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ поблагодарил добровольцев за помощь в поиске людей.
В Псковской области насчитывается более 20 тысяч добровольцев по самым разным направлениям, отметил он.
По его словам, очень важно, чтобы в поиске людей было задействовано максимальное число человек.
«Добровольцы отдают всё своё время и силы. Хочу пожелать им успехов и сохранения жизненных сил. Это работа, действительно, не за деньги, а за своего ближнего. Это правда отважная деятельность», – заключил он.
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