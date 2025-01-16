На 90% укомплектован личный состав МЧС России по Псковской области

17:50, 16 января 2025, ПАИ

На 90 % укомплектован личный состав ГУ МЧС России по Псковской области, сообщил начальник регионального ведомства Сергей Лаврухин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 16 января.

Сейчас в управление требуются пожарные, спасатели, финансисты, бухгалтеры и другие специалисты. Сергей Лаврухин пригласил псковичей на службу и сказал, что «каждому человеку в ведомстве смогут найти применение».

Кроме того, в Псковской области есть система взращивания кадров для ведомства, уточнил он. В частности, молодые люди могут обучаться в гимназии № 29 в Пскове, где созданы классы пожарной охраны. «А на юге области в Великих Луках у нас кадетская школа. При этом мы стараемся, чтобы после неё ребята попадали в высшие учебные заведения», – отметил начальник управления.