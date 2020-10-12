Работы 54 авторов представят на выставке «Собор церковного искусства» в Пскове

15:07, 12 октября 2020, ПАИ

Работы 54 авторов представят на выставке «Собор церковного искусства Пскова». Об этом рассказал художник, куратор выставки Аркадий Филинов в эфире проекта ПАИ-live.

Аркадий Филинов отметил, что все авторы так или иначе связаны с Псковом, но не все здесь живут.

«Надо понимать, что даже в XVII веке человек мог вырасти здесь, а потом уехать в другие княжества и города и там трудиться. В наше время мобильность перемещений и коммуникаций между городами и странами очень высока, поэтому из 54 человек 40 с небольшим проживают в Пскове. Они могли родиться в других местах, но проживают и трудятся здесь. Представлены также мастера из Великих Луки и районных центров Псковской области», – рассказал Аркадий Филинов.

Проект реализуется в регионе при поддержке Фонда президентских грантов. Он был организован для поддержания, развития и популяризации традиций различных видов искусства и художественных промыслов, бытующих в русском православии, как неотъемлемой части художественного наследия народа России.

Выставка «Собор церковного искусства Пскова» откроется 14 октября в музейном комплексе «Двор Постникова».