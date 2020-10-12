Первый трек-поход «Молодежный» состоялся в Псковской области

16:30, 12 октября 2020, ПАИ

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Псковская молодежь приняла участие в первом трек-походе по Изборско-Мальской долине. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, организаторы посвятили это мероприятие традиционному походу первокурсника, который не удалось провести в этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Участники похода познакомились с Изборской крепостью - основной достопримечательностью долины, побывали на Словенских ключах и Труворовом городище, поднялись на гору Туф, с которой открывается обзор на всю долину, посетили легендарный ключ Кипун.

На привале в Блиновой роще музей-заповедник угостил путешественников похлебкой по-изборски.

«Для меня, как человека, далекого от истории и не разбирающегося в природе, было много открытий. Спасибо большое за это организаторам. Это были 12 километров пути, нелегкого, но безумно крутого», - поделилась участница трек-похода Надежда Пикалова.

Трек-поход «Молодежный» организовал Псковский городской молодежный центр совместно с государственным историко-археологическим и природно-ландшафтным музеем-заповедником «Изборск».