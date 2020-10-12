Дом на улице Псковской снесли в Гдове

22:20, 12 октября 2020, ПАИ



Фото: Газета «Гдовская заря»



Фото: Газета «Гдовская заря»



Фото: Газета «Гдовская заря»





Дом-«труженик» на улице Псковской снесли в Гдове, пишет газета «Гдовская заря».

12 октября специалисты по сносу старых зданий завершили работу на улице Псковской. Наибольшую сложность вызывали высокие печные трубы, но и с этим экскаваторщик справился.

По окончанию работ вывезли около 30 машин строительного мусора. Осталось только заровнять площадку, и желающие смогут приобрести этот участок, например, под строительство нового дома.

Ранее сообщалось, что в Гдове начались работы по сносу аварийного жилья. Работы ведутся в рамках федеральной программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Мероприятие обойдется бюджету района примерно в 700 тысяч рублей.