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Общество

Дом на улице Псковской снесли в Гдове

  • Закончился снос аварийного жилья в Гдове
    Фото: Газета «Гдовская заря»
  • Закончился снос аварийного жилья в Гдове
    Фото: Газета «Гдовская заря»
  • Закончился снос аварийного жилья в Гдове
    Фото: Газета «Гдовская заря»

Дом-«труженик» на улице Псковской снесли в Гдове, пишет газета «Гдовская заря».

12 октября специалисты по сносу старых зданий завершили работу на улице Псковской. Наибольшую сложность вызывали высокие печные трубы, но и с этим экскаваторщик справился.

По окончанию работ вывезли около 30 машин строительного мусора. Осталось только заровнять площадку, и желающие смогут приобрести этот участок, например, под строительство нового дома.

Ранее сообщалось, что в Гдове начались работы по сносу аварийного жилья. Работы ведутся в рамках федеральной программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Мероприятие обойдется бюджету района примерно в 700 тысяч рублей.

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