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Общество

Пешую прогулку организовали для пожилых псковичей в Красном Кресте

Для группы участников проекта «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям - детям войны» организовали пешую прогулку, которую провела экскурсовод с многолетним стажем Людмила Фролова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения российского Красного Креста.

Экскурсовод рассказала об истории улицы Советской (бывшая Великолукская), об особенностях близлежащего храма Алексея. Для многих коренных псковичей стало новостью, что рядом с этой церковью во время осады Пскова в 1581 году располагался съезжий двор короля Стефана Батория.

«Практически каждые 30 метров группа останавливалась, чтобы передохнуть и узнать что-то новое и интересное о любимом городе.  Учитывая возраст экскурсантов, Людмила Константиновна составила небольшой маршрут экскурсии до Покровской башни через улицы Калинина и Воеводы Шуйского. Свой рассказ о городе гид дополнительно иллюстрировала фотографиями, которые сделала сама», - отметили в Красном Кресте.

В организации отметили, что пожилые люди не только внимательно слушали экскурсовода, но и при удобном случае сами читали стихи псковских поэтов о городе. Учитывая выпавшую возможность, участники экскурсии посетили памятник Савве Ямщикову, который недавно открыли в городе. В конце экскурсии участники поблагодарили Людмилу Фролову за увлекательную прогулку.

Пешая прогулка пожилых людей из числа детей войны была организована в рамках проекта «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям – детям войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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