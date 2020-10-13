Лексус рассказал, почему пранкеры не разыгрывают лидеров Ближнего Востока и Азии

13:03, 13 октября 2020, ПАИ

Почему пранкеры не разыгрывают лидеров Ближнего Востока и Азии, рассказал в эксклюзивном интервью Псковскому агентству информации Лексус.

«Мы смотрим на такую вещь, как отношение в стране к подобного рода розыгрышам. Есть страны, где такие шутки не принесут ничего, кроме агрессии, непонимания и обиды», - пояснил пранкер.

Он также рассказал, что в своих розыгрышах пранкеры не развивают какие-либо религиозные аспекты, чтобы никого не оскорбить.

«Может быть, что-то смешное для кого-то и вышло, но ты заработаешь больше негатива. Поэтому у нас есть определенные табу», - отметил он.

Ранее сообщалось, что пранкер Лексус провел выходные в Пскове. Он также рассказал в эксклюзивном интервью Псковскому агентству информации о планах снять про пранк кино, почему западная аудитория для него важнее российской и о том, как он реагирует на звонки телефонных мошенников.

Лексус — Алексей Столяров — основатель пранк-журналистики и автор множества телефонных розыгрышей, жертвами которых становились российские и зарубежные политики и звезды шоу-бизнеса. Работает в дуэте с пранкером Вованом — Владимиром Кузнецовым. Самым свежим розыгрышем, о котором писали СМИ, стал пранк над депутатами Дании, с которыми «беседовала» в режиме онлайн белорусский экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская.