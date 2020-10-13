В России зафиксировали абсолютный рекорд по смертности из-за COVID-19

13:21, 13 октября 2020, ПАИ

В России за минувшие сутки умерли 244 человека с коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Этот показатель стал рекордным с начала эпидемии. Предыдущий рекорд по погибшим за сутки был установлен 29 мая — тогда с коронавирусом умерли 232 человека.

Всего в стране из-за коронавируса умерли 22 966 человек. За последние сутки в стране выявили 13 868 случаев заболевания — что также является новым рекордом по суточному приросту заболевших. В России всего зафиксировали 1 326 178 заразившихся. Выздоровели более 1,03 миллиона пациентов.

В Псковской области с начала эпидемии заболели 6 144 человека, выздоровели 4 242, умерли 67 псковичей.