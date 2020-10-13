Губернатору Псковской области пожаловались замерзающие жители улицы Бастионной

16:57, 13 октября 2020, ПАИ

Замерзающие жители улицы Бастионной в Пскове пожаловались на отсутствие отопления. Соответствующая жалоба размещена на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Хотя отопительный сезон начался более недели назад, по адресу Бастионная, дом 25 в квартиры 38, 39, 43, 47, 51, 55, 57 и другие до сих пор не поступает тепло.

«Ежедневные обращения в УК №6 не дали результата. Просим помочь решить проблему с отоплением», - обратилась жительница Пскова.

Также женщина интересуется, будет ли произведен перерасчет.

Ответственным за решение этой проблемы был назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Ранее сообщалось, что Псковские теплосети рассказали, как начисляется плата за тепло и кому стоит ждать перерасчет, а кому нет. Кроме того, 13 октбря на сайте губернатора Псковской области появилась просьба оборудовать временный пешеходный переход на четырехполосной дороге на Запсковье.