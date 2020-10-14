Модельный автоклуб представили министру культуры в Псковской области

11:57, 14 октября 2020, ПАИ

Модельный автоклуб на базе автобуса ПАЗ представила министру культуры Ольге Любимовой председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В течение трех лет такие клубы на колесах планируется приобрести для всех районов. Общая сумма затрат составит 108 млн рублей. Это будет не просто сцена на колесах, а целый сценический комплекс на базе ПАЗов, в котором можно перевозить до 15 артистов, уточнила Малышева.

Жанна Малышева отметила, что Псковская область заявилась на приобретение автоклубов по нацпроекту «Культура» для всех муниципалитетов, кроме Лук, Пскова и Острова. Там автотранспорт уже есть.