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Культура

Модельный автоклуб представили министру культуры в Псковской области

Модельный автоклуб на базе автобуса ПАЗ представила министру культуры Ольге Любимовой председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В течение трех лет такие клубы на колесах планируется приобрести для всех районов. Общая сумма затрат составит 108 млн рублей. Это будет не просто сцена на колесах, а целый сценический комплекс на базе ПАЗов, в котором можно перевозить до 15 артистов, уточнила Малышева.

Жанна Малышева отметила, что Псковская область заявилась на приобретение автоклубов по нацпроекту «Культура» для всех муниципалитетов, кроме Лук, Пскова и Острова. Там автотранспорт уже есть. 

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