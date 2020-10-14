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Общество

Андрей Турчак: Псковский театр по праву заслуживает получения федерального статуса

Фото Дарьи Хватковой

Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина по праву заслуживает получения федерального статуса. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак во время встречи с активом Псковского драмтеатра 14 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Во встрече также принимают участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников и министр культуры России Ольга Любимова, которая находится с рабочим визитом в Псковской области по приглашению главы региона.

Андрей Турчак отметил, что объединение Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина с Александринским театром в Санкт-Петербурге – инициатива самих театров, их работников.

«Псковский театр по праву заслуживает получения федерального статуса», – подчеркнул сенатор и добавил, что благодаря этому у Псковского театра появится возможность обмениваться опытом с Александринкой.

Кроме того, Андрей Турчак отметил, что получение федерального статуса даст возможность выйти Псковскому театру на уровень федеральных стандартов по ставкам заработных плат.

Объединение Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина с Александринским театром в Санкт-Петербурге состоится в январе 2021 года.

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