«Без губернатора ничего бы не получилось»: Месхиев перечислил плюсы от объединения театров Пскова и Петербурга

13:32, 14 октября 2020, ПАИ

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев перечислил плюсы от предстоящего объединения с Александринским театром в Санкт-Петербурге. Об этом он говорил на встрече министра культуры Ольги Любимовой с труппой театра 14 октября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Он поблагодарил министерство культуры за помощь и поддержку. «Нашу инициативу поддержал и губернатор региона Михаил Ведерников. Вместе мы провели колоссальную работу. Без губернатора, конечно, ничего бы не получилось. Мы не только становимся федеральным театром, но еще и получаем возможность работать с гуру театрального мира Валерием Фокиным [художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени А. С. Пушкина — Александринского театра. – ПАИ]. Это один из столпов нашей театральной жизни, это замечательно», – отметил Дмитрий Месхиев.

Он также добавил, что псковский театр «никуда не переезжает и продолжает работу на месте». «Это чрезвычайно важно и нужно понимать. Федерализация театра хороша еще и тем, что мы больше и чаще сможем играть спектакли, чаще выпускать премьеры», – заключил Дмитрий Месхиев.