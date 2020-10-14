Худрук Александринки об объединении с Псковским театром драмы: Мы выходим на качественно новый уровень

13:14, 14 октября 2020, ПАИ

«Я верю, что с объединением с Псковским театром мы выходим на качественно новый уровень», – заявил художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин на совещании в Пскове под руководством министра культуры России Ольги Любимовой. Встреча посвящена объединению Псковского академического театра драмы с Александринкой, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы знаем разные соединения театров: удачные и нет. И никогда не было художественной целесообразности. У нас - есть. Мы знакомы, давно посещаем Псков. Если идея есть, нужно, чтобы она была осуществлена», – сказал Фокин.

Совместно разрабатываются положения, которые лягут в основу работы объединенного театра, отметил он. «Есть вопросы, их не может не быть – но это все рабочие вопросы, которые будут решены. В псковском театре есть наработки, молодые режиссеры, мы будем обмениваться режиссурой, и не только молодой. Можно сколько угодно говорить слов, но все будет решать спектакль. Зрителю нужно разное, и это нужно понимать, экспериментальные работы обязательно должны быть в театре, им нужно свое место», – рассказал худрук Александринки и выразил благодарность министру культуры России Ольге Любимовой, губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и первому вице-спикеру Совета Федерации Андрею Турчаку за внимательное отношение к театральным процессам.