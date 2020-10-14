Ольга Любимова: Псковская область показывает серьезный результат по выполнению нацпроекта «Культура»

14:46, 14 октября 2020, ПАИ

Псковская область показывает серьезный результат среди регионов по выполнению национального проекта «Культура». Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе пресс-подхода в администрации Псковской области 14 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Ольги Любимовой, доведение средств до регионов и отдельных муниципалитетов на реализацию нацпроекта, проведение конкурсов — уже пройденный этап. Министр отметила, что, несмотря на ситуацию с коронавирусом, идет освоение выделенных средств, что тоже «большое и отдельное напряжение».

«Тем не менее 78 % — один из серьезнейших показателей в принципе по регионам в нашей стране. Это такая уже в хорошем смысле повседневная рутинная работа: выбрать, провести конкурс, довести объект, открыть его для посетителей», – сказала Любимова.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил, что в 2020 году на реализацию нацпроекта «Культура» в регионе было предусмотрено 86 млн рублей, что в два раза больше, чем в минувшем. По его словам, сейчас нет никаких рисков по исполнению, к концу года нацпроект будет реализован полностью.

«Мы крайне внимательно к этому относимся, Ольга Борисовна любит Псковскую область, поддерживает нас. Мы понимаем, что на фоне того, что по всем министерствам на уровне федерации бюджеты сокращают, нам пока ничего не обрезают. Мы с особой долей ответственности относимся к тем проектам, которые идут по линии Минкульта, с тем чтобы не подводить Ольгу Борисовну и быть пусть и не самым крупным регионом, но одним из самых ответственных. Чтобы министерство понимало, что, если какие-то средства для региона предусматриваются, они определенно точно и точечно будут освоены и все объекты будут в срок приведены в порядок», – сказал Михаил Ведерников.

Министр культуры РФ также считает, что когда речь идет о «цифрах, доле и процентах», то нужно понимать, что за каждым из них стоит конкретная школа искусств или Дом культуры.

«И ожидания людей мы здесь не имеем права обмануть. Потому что когда людям обещают, наконец-то, долгожданный ремонт, новые музыкальные инструменты, а этого по каким-то причинам не происходит, то, конечно же, эффект в этом смысле крайне негативный. Это такая часть нашего общего дела, чтобы не подводить посетителей, которые ждут открытий, ждут новых библиотек. Они теперь выглядят практически как интернет-кафе, где можно тихо посидеть и позаниматься», – отметила Ольга Любимова.

Напомним, министр культуры России Ольга Любимова находится с рабочим визитом в Псковской области по приглашению главы региона.