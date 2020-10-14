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Общество

Десять пациентов с COVID-19 приняла новая инфекционная больница в Великих Луках

Фото газеты Великолукская правдаюНовости".

Десять пациентов с коронавирусной инфекцией принял филиал Псковской инфекционной больницы в Великих Луках в первый день работы - 14 октября. Об этом сообщила директор филиала Наталья Дорожкина, передает корреспондент газеты «Великолукские Луки. Новости»

Как рассказала Наталья Дорожкина, лечение больных с новой короновирусной инфекцией и внебольничной пневманией — сейчас самое актуальное и основное направление феликолукского филиала инфекционной больницы.

«Это долгожданный момент для Великих Лук и всего южного куста. Давно люди этого ждали. Спасибо им большое, что три месяца такого долгого ожидания они наконец-то прошли и теперь нам не приходится госпитализировать больных в больницу в Пскове. Переезды очень тяжело даются для многих», - отметила директор великолукской инфекционной больницы.

Ранее сообщалось, что 14 октября филиал Псковской инфекционной больницы в Великих Луках принял первых пациентов. Отделение может принять 100 пациентов, оно оснащено современным дорогостоящим оборудованием. Оба корпуса, и в Пскове, и в Великих Луках, были построены в рекордные сроки - чуть более двух месяцев - силами Министерства обороны РФ.

Главный врач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко отметила, что реанимационное отделение псковского подразделения новой инфекционной больницы имеет уникальные технические возможности. 

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