Вакцинация от коронавируса не должна быть принудительной

20:58, 14 октября 2020, ПАИ

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вакцинация от коронавируса не должна быть принудительной. Об этом сообщает Известия.

«Я за вакцинацию, безусловно. Но я считаю, что это не должна быть насильственная, обязательная вакцинация. Каждый должен принять самостоятельное решение, делать ему прививку или нет», ― подытожила Матвиенко.

Председатель Совфеда отметила также, что необходимо провести большую разъяснительную работу касательно того, что собой представляет вакцина, что она делает, какие есть плюсы, минусы и риски.

Ранее сообщалось о регистрации второй вакцины от коронавируса в России.