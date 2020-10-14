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Общество

Вакцинация от коронавируса не должна быть принудительной

Фото ПАИ

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вакцинация от коронавируса не должна быть принудительной. Об этом сообщает Известия.

«Я за вакцинацию, безусловно. Но я считаю, что это не должна быть насильственная, обязательная вакцинация. Каждый должен принять самостоятельное решение, делать ему прививку или нет», ― подытожила Матвиенко.

Председатель Совфеда отметила также, что необходимо провести большую разъяснительную работу касательно того, что собой представляет вакцина, что она делает, какие есть плюсы, минусы и риски.

Ранее сообщалось о регистрации второй вакцины от коронавируса в России.

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