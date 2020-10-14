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Общество

Xiaomi подшутила над Apple из-за отсутствия зарядки в коробке с iPhone

Фото pixabay

Xiaomi подшутила над Apple из-за отсутствия зарядки в коробке с iPhone. Об этом сообщает Ferra.ru.

Китайская компания Xiaomi в своём официальном аккаунте в Twitter выложила ролик с распаковкой флагманского смартфона Mi 10T Pro. На видео человек открывает коробку и обнаруживает в ней комплектное зарядное устройство. Xiaomi сопроводила ролик надписью «Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro» («Не волнуйтесь, мы не забыли ничего положить в коробку с #Mi10TPro»).

Ранее Apple представила новые iPhone 12. Интересен факт, что компания не будет поставлять вместе с этими смартфонами зарядное устройство, а также наушники. В коробку с айфонами положат только кабель Lightning и документацию.

Компания Apple свое решение объяснила тем, что так они могут позаботиться о природе. Аналитики, в свою очередь, считают, что компания, на самом деле, сэкономила.

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